Daniel Alves acompanha final da Liga das Nações entre Espanha e França

Daniel, de 38 anos, rescindiu com o São Paulo no meio de setembro, 15 meses antes do previsto. A saída do veterano se deu após um atrito com a diretoria tricolor e a cobrança de uma dívida milionária. O clube se comprometeu a pagar 60 parcelas de R$ 400 mil, totalizando R$ 24 milhões. O débito com o lateral-direito começa a ser quitado a partir de janeiro do ano que vem.