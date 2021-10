Deputados aprovam PL que obriga escolas no Acre a distribuírem absorvente gratuitos às estudantes

Apresentado em 2019, enfim o projeto de lei de autoria do deputado Chico Viga (Podemos) que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir os absorventes femininos aos itens de higiene das unidades de ensino e serem disponibilizados gratuitamente nos banheiros das Escolas Públicas Estaduais do Acre, saiu da gaveta e foi votado no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Antes de ser votado e aprovado por unanimidade, o projeto foi defendido por Viga, que afirmou que, na época em que o apresentou, o Acre poderia ter sido pioneiro na medida que hoje já foi apresentada em praticamente todas as Unidades da Federação.

Chico Viga recebeu apoio dos colegas parlamentares. Daniel Zen (PT), que já foi secretário de Educação, lembrou que não é incomum que o período menstrual meninas deixem de ir à escola por falta de absorvente.