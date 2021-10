Deracre retoma reabertura do ramal que interliga Feijó a Envira no Amazonas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), retomou a reabertura do Ramal Joaquim Sousa, após liberação da licença ambiental. A estrada vicinal vai ligar Feijó a cidade de Envira, no Amazonas, um trecho de 56 km.

A obra está sendo executada com recursos próprios pelo Deracre em parceria com a prefeitura de Feijó e deve beneficiar os moradores e fortalecer a economia local. Nesta região residem produtores rurais que vivem do escoamento da plantação de mandioca, criação de bovinos e da piscicultura.

“É uma reivindicação da população de Feijó e também um sonho do governador Gladson Cameli de desenvolver a região; essa estrada vicinal vai facilitar a vida de produtores agrícolas e gerar mais renda para a economia local”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Apesar das chuvas, o órgão tem trabalhado em ritmo acelerado para garantir a ligação entre as duas cidades. De acordo com Cláudia de Sousa Leite, gerente regional do Deracre em Feijó, a ação conta com a utilização de um trator de esteira e uma motoniveladora que trabalham na limpeza e reabertura da estrada.

“A obra ficou parada, tivemos que aguardar a licença ambiental e agora com a liberação retornamos com os serviços iniciais e estamos realizando a limpeza em 13 km da estrada”, informa a gerente.