Governo anuncia nesta segunda-feira abertura de concurso público para o Instituto Socioeducativo do Acre

O governador Gladson Cameli anunciará em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (4), a abertura de um novo concurso público para o Estado, para o Instituto Socioeducativo do Acre, ISE.

A coletiva está prevista para ter início às 11h, onde o governador dará detalhes do certame, que trará vagas efetivas para nível médio e superior.

Vagas

A previsão é que o governo abra 225 vagas para o cargo de Agente Socioeducativo, seguindo uma recomendação do Ministério Público. De acordo com o promotor Tales Fonseca Tranin, os servidores não estão conseguindo realizar de maneira satisfatória todas as suas atribuições devido à sobrecarga de trabalho.