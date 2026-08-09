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Vaquejada da Expoacre terá mais de R$ 100 mil em prêmios, anuncia Tchê

O prêmio total chega a aproximadamente R$ 101 mil, com R$ 50 mil destinados ao vencedor da categoria profissional

Por Matheus Mello, ContilNet
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Vaquejada da Expoacre terá mais de R$ 100 mil em prêmios, anuncia Tchê
Deputado durante entrevista ao ContilNet/Foto: Gabriel Silva

A vaquejada da Expoacre 2026 terá uma premiação superior a R$ 100 mil distribuída entre as diferentes categorias da competição. O valor foi revelado pelo deputado estadual Luís Tchê (PDT), durante entrevista ao ContilNet neste domingo (9).

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Segundo o parlamentar, o prêmio total chega a aproximadamente R$ 101 mil, com R$ 50 mil destinados ao vencedor da categoria profissional.

“Tem várias categorias, mas é mais de R$ 100 mil. R$ 101 mil. R$ 50 mil para o primeiro no profissional”, afirmou Tchê.

Além de comentar a programação da Expoacre, o deputado falou sobre sua atuação na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), área que pretende utilizar para discutir temas relacionados à produção rural no estado.

Entre as pautas citadas por Tchê está a cadeia do leite. Segundo ele, o Acre teria importado de Rondônia cerca de R$ 680 milhões em leite e derivados em um ano.

“É um debate que a gente vai estar levando para dentro da comissão, tanto do cacau, do café e tantos outros”, afirmou.

Tchê defendeu ainda o fortalecimento da produção local e disse que pretende levar para a Assembleia a experiência acumulada durante sua atuação na área da agricultura.

“A forma que a gente está buscando dentro da Assembleia é poder levar a experiência que nós tivemos na agricultura para aquela casa, para a gente poder melhorar cada vez mais a vida do nosso produtor e produtora rural”, declarou.

Para o deputado, o setor deve ocupar papel central no desenvolvimento econômico do estado.

“Eu tenho certeza que o futuro do Estado está na agricultura”, concluiu.

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