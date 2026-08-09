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Símbolo da vacinação, Zé Gotinha faz passeio na última noite de Expoacre

rianças pequenas e pais fizeram questão de parar o passeio para demonstrar carinho pelo boneco

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Símbolo da vacinação, Zé Gotinha faz passeio na última noite de Expoacre
Zé Gotinha na Expoacre/Foto: ContilNet

O Zé Gotinha, vestido com chapéu e colete xadrez, fez um passeio nas ruas principais do Parque de Exposições Wildy Viana, onde é realizada a Expoacre.

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Com muita energia e bom humor, o símbolo nacional da vacinação circulou pelas ruas da maior feira de negócios e entretenimento do Acre. A presença do Zé Gotinha surpreendeu famílias inteiras.

Por onde passava, o personagem era alvo de pedidos de fotos, abraços e selfies. Crianças pequenas e pais fizeram questão de parar o passeio para demonstrar carinho pelo boneco mais querido da saúde brasileira.

Veja o vídeo:

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