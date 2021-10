Novos casos de Covid-19, manifestação de mototaxistas e mais: o que foi destaque no ContilNet nesta quinta

Chegou a hora de ficar mais informada com as matérias que foram destaque nesta quinta-feira, 14, no Contilnet.

Coordenadora do Pacto Acre Sem Covid comenta volta às aulas e revela se houve aumento de casos

Em palestra ao Telessaúde Acre na última quarta-feira (13), a coordenadora do Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, abordou em conversa com o médico e diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), Osvaldo Leal, sobre o cenário de retomada às aulas presenciais em escolas públicas do estado, que teve início no último dia 04 de outubro, mas que veio sendo preparado desde o final de 2020. Saiba mais.

Programa Auxílio do Bem: Gladson modifica lei e grupos recebem acréscimo; saiba quem tem direito

O governador Gladson Cameli modificou nesta quinta-feira (14), algumas diretrizes do Programa Estadual Auxílio do Bem, regido pela Lei de nº 3.729, de 16 de abril de 2021. Este projeto, por sua vez, concede de forma mensal um cartão às famílias de baixa renda com um valor de R$150, limitados a um membro por família, para lares que foram afetados pelos desdobramentos socioeconômicos da Covid-19. Leia na íntegra.

Bocalom sanciona lei que permite redução da tarifa de ônibus e prepara novo decreto

Depois que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a lei complementar que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial de R$ 2,4 milhões em favor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), no intuito de baixar o valor da passagem de ônibus, o prefeito Tião Bocalom fez a sanção dela na edição desta quinta-feira (14). Leia mais.

Mototaxistas manifestam contra transporte clandestino na Capital

Com o objetivo de cobrar maior fiscalização do poder público em relação aos motoristas de transporte clandestino, os mototaxistas de Rio Branco protestam em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (14). Leia mais.

Acre registra 26 novos casos de Covid-19 e oito seguem internados; confira boletim da Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 26 novos casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 14 de outubro. O número de infectados subiu para 87.994, em todo o estado. Confira.