Traficantes filmam homem sendo executado com tiros na cabeça; vídeo

Manaus/AM – Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros em uma área de mata, neste domingo (24), na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. A ação criminosa foi filmada por traficantes de uma facção criminosa rival e divulgada em grupos de Whatsapp.

A Polícia foi acionada por moradores da área que ouviram disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo do homem, que estava com tornozeleira eletrônica, e com tiros na cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.