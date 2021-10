Vitão ainda é atacado por namoro com Luísa Sonza: “Conhecido como talarico”

Mesmo após o fim do relacionamento com a cantora Luísa Sonza, Vitão ainda é atacado na internet e nas ruas. No podcast Podpah, o cantor de 22 anos revelou que continua enfrentando acusações de que teria sido o pivô da separação da artista com o humorista Whindersson Nunes, que negou várias vezes a polêmica, assim como a artista. Vitão confessou também que ainda lida com as sequelas emocionais decorrentes dos ataques.

“Lido até hoje. É um bagulho que me criou muitas sequelas emocionais. Querendo ou não, acho que é algo que tinha que ter acontecido na minha vida, porque me fez crescer muito como homem e ser humano, colocar os pés no chão. Muita gente passou a me odiar e me conhecer de forma pejorativa, números (da carreira) caíram… Muitas portas se fecharam. (Fiquei) conhecido como talarico”, disse.

