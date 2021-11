Após ser apunhalado pelas costas, Ratinho confirma demissão e briga no SBT atinge o programa

O Programa do Ratinho passa por uma situação difícil no SBT, pois, seus índices de audiência não são os mesmos de outrora e o desfalque de Valentina Francavilla complicou ainda mais. Além disso, vale destacar que tudo que o programa leva ao ar não consegue modificar esse cenário.

A saída de Valentina para A Fazenda, reality que está marcando números razoáveis de audiência na Record TV, foi vista como uma apunhalada pelas costas do Ratinho. Afinal, o roedor sempre esteve ao seu lado diante de tudo, e ela foi em busca de um sucesso ainda maior, deixando o programa de auditório no passado.

O reality agropecuário segue no ar já há quase um mês e a saída da musa do Programa do Ratinho ainda não se mostrou ter sido a escolha mais adequada a fazer. A beldade não se destaca como deveria e não tem um grande número de fãs que consigam levá-la para a final do programa.

O Ratinho participou do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel e falou sobre a saída da famosa. Sendo assim, o primeiro questionamento da herdeira do SBT para o camundongo foi se ele havia demitido Valentina. No entanto, ele afirmou que ela saiu por vontade própria.

Ratinho interage com Patrícia Abravanel sobre Valentina Francavilla

Em seguida, a esposa de Fábio Faria questionou se Ratinho está acompanhando Valentina em A Fazenda 13. “Você está gostando dela?”, perguntou a filha de Silvio Santos. “Assisto pela internet, tá feia igual o diabo”, falou o bilionário causando gargalhadas. “Eu achei ela muito magra”, opinou Patrícia e o apresentador compactuou com a opinião.

Além disso, Ratinho afirmou que dependendo dele, ela retorna ao seu programa, contudo, a responsabilidade sobre o fato é da emissora. Dessa forma, se o SBT vai querer novamente ela em seu casting que é o questionamento. E fica aqui a pergunta, o que acham que o SBT irá fazer?