Concurso Federal: panorama dos principais editais

O ano de 2021 trouxe importantes movimentações em editais de concursos públicos em âmbito nacional (concurso federal). Além dos certames que tiveram provas recentemente, há expectativas de que outros órgãos publiquem seus editais ainda este ano ou em 2022.

Estes certames costumam ofertar grandes números de vagas e salários atrativos, o que deixa a concorrência ainda maior. Por isso, é importante começar a preparação o quanto antes. Nesta matéria, você confere o panorama dos principais editais nacionais (concurso federal) do país:

Editais publicados

Concurso Hemobrás

Foi publicado o edital do concurso Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), com 10 vagas em cargos de níveis médio e superior. A banca responsável é a Consulplan.

As inscrições vão de 25 de outubro a 25 de novembro.

Concurso TCU

É dada a largada rumo a uma das 20 vagas (sem contar a formação do cadastro de reservas) para o cargo de auditor de controle externo do concurso TCU (Tribunal de Contas da União). As inscrições estão abertas a partir deste dia 1º de novembro e seguem até o dia 20 de dezembro.

Concurso Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça publicou um novo edital de processo seletivo destinado à contratação de servidores temporários (concurso Ministério da Justiça). O edital oferece, no total, 66 vagas em diversas especialidades da carreira de técnico especializado. Para concorrer, o candidato deverá possuir nível superior na área pretendida.

Concurso Federal: editais previstos

Concurso UFGD

Mais um edital federal pode se tornar realidade em breve. O concurso UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), por dispensa de licitação, definiu a banca Fapec como organizadora para o provimento de cargos técnico-administrativos.

Concurso Receita Federal

O texto da Proposta Orçamentária para 2022 foi entregue ao Congresso Nacional com a possibilidade de realização de um novo concurso Receita Federal.

A Receita Federal encaminhou um novo pedido ao Ministério da Economia para a realização do certame com 699 vagas destinadas aos cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário.

Recente documento presente no processo do pedido mostra que trabalhos continuam seguindo. O processo chegou à Divisão de Planejamento e Seleção.

Concurso IBGE

O supervisor de disseminação de informações do IBGE no Piauí, Eyder Mendes, afirmou durante entrevista que já foi contratada uma nova empresa para organizar o concurso IBGE.

O certame está incluso no texto do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA 2022) . Segundo a entidade, porém, o valor apresentado não é suficiente para que o Censo Demográfico aconteça, afetando, consequentemente, a realização do certame.

Concurso Federal: INSS

O secretário da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) disse ter obtido informações de que o concurso INSS está previsto no orçamento de 2022.

O pedido de realização de um novo certame já foi encaminhado ao Ministério da Economia. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ressaltou o interesse e intenção do órgão de realizar um novo certame antes das eleições, marcadas para outubro de 2022.

A solicitação prevê 7.575 vagas divididas entre técnicos e analistas.

Concurso CGU

A Controladoria Geral da União (concurso CGU) definiu a empresa organizadora do novo edital de concurso público destinado ao preenchimento de 375 vagas de níveis médio e superior.

O extrato de dispensa de licitação que oficializa a FGV como banca foi publicado nesta sexta-feira (5/11) por meio do Diário Oficial da União.

Concurso MPU

O Ministério Público da União pretende iniciar o procedimento de remoção interna no segundo semestre de 2021. A movimentação pode indicar a expectativa da realização de um novo concurso MPU.

Concurso Senado

O preenchimento de cargos por meio do concurso Senado segue previsto no Proposta Orçamentária para 2022 (PLOA 2022).

De acordo com o documento publicado nesta terça-feira, 31 de agosto, está previsto o preenchimento de 40 vagas por meio da realização de concurso público.

Concurso PF

A Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Economia o pedido do novo concurso destinado à área administrativa (concurso PF área administrativa), com vagas de níveis médio e superior.

Caso o Ministério da Economia autorize, o novo concurso PF administrativo deverá ofertar 557 vagas.

Concurso Federal: Bacen

O Banco Central avalia enviar um novo pedido, uma vez que o anterior foi negado. A requisição anterior requeria 260 vagas. A autonomia do órgão pode acelerar os procedimentos de um novo certame. (concurso Bacen)

De acordo com dados do Portal da Transparência, atualmente o Banco Central possui 2.881 cargos vagos.

Concurso Telebrás

Um novo concurso Telebras tem banca definida. A banca Cebraspe será responsável pela realização do certame. O quantitativo de vagas ainda não foi divulgado.

A assessoria afirmou que isso dependerá do número de cargos vagos da estatal.

Concurso Federal: Ebserh

Na PLOA de 2021, há a previsão de arrecadação de mais de R$ 1,4 milhões com inscrições em concursos públicos ou processos seletivos. A previsão é de novo edital de concurso Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) com mais de mil vagas.

Concurso Embrapa

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) solicitou, por meio de pronunciamento realizado no dia 6 de outubro, que o Ministério da Economia autorize a realização de um novo concurso Embrapa para pesquisadores e técnicos.

Concurso ATA

Além do mais recente pedido para a Receita Federal, o Ministério da Economia também requisitou um novo concurso para cargos de nível médio e nível superior, conhecido como concurso ATA .

Foram 1.270 vagas ao todo, distribuídas em 1.000 para Assistente Técnico Administrativo e 270 para Analista Técnico Administrativo.

Concurso Federal: ANM

O concurso ANM (Agência Nacional de Mineração) tornou pública, na manhã deste dia 3 de novembro, a dispensa de licitação que garantiu a banca Cebraspe como organizadora do certame que irá ofertar 40 vagas de nível superior.

Concurso ANA

Um novo concurso para Agência Nacional de Águas (concurso ANA) foi solicitado ao Ministério da Economia por meio de ofício encaminhado à diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal, Luiza Lemos Roland.

A expectativa é de 62 vagas de nível superior.

Concurso Federal: ANEEL

Um novo concurso ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) começa a ganhar forma: o órgão solicitou 169 vagas para cargos de nível médio e superior. O pedido, agora, está nas mãos do Ministério da Economia.

As vagas são divididas entre técnico administrativo, analista administrativo e especialista e regulação.

Concurso Funai

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está elaborando um novo pedido que prevê a realização de um novo concurso Funai destinado ao preenchimento de cargos de níveis médio e superior.

O pedido deverá ser encaminhado ao Ministério da Economia e, se autorizado, irá contemplar vagas em diversos cargos, sendo 369 de nível superior e 675 de nível intermediário.

Serpro

Segundo informações dadas à equipe de jornalismo, foram solicitadas ao Ministério da Economia 619 vagas para Analistas (concurso Serpro), além da criação de 454 vagas.

Concurso Ibama

O concurso Ibama foi autorizado para o preenchimento de 568 vagas. Recentemente, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, havia comentado que o certame realmente estaria bem próximo.

Concurso ICMBio

Um novo concurso ICMBio foi oficialmente autorizado. Serão 171 vagas divididas entre oportunidades de níveis médio e superior, nos cargos de Analista Ambiental e Técnico Ambiental.

Vale lembrar que, recentemente, o vice-presidente General Mourão comentou sobre os concursos do ICMBio e Ibama.

Concurso Federal: Incra

Por meio do vice-presidente Hamilton Mourão, o governo manifestou interesse em soltar novo edital de concurso Incra (Conselho Nacional da Amazônia Legal). Ainda não há nenhuma informação sobre andamento de um novo edital

Concurso ANS

A Agência Nacional da Saúde (ANS), em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, que está se adaptando às novas diretrizes e que ainda não protocolou pedido para a realização de um novo concurso ANS.

Segundo resposta, há 81 cargos vagos na ANS.

Concurso CVM

O CVM 2019, Comissão de Valores Mobiliários, solicitou 128 vagas para cargos de ensino médio e ensino superior, a serem providas através de um novo concurso CVM.

O órgão possui cerca de 675 cargos, com apenas 477 ocupados. Foram pedidas 128 vagas, sendo 21 para Inspetor, 25 de Analista e 29 de Agente Executivo.

Concurso Mapa

O órgão tornou pública a portaria que estabelece as regras de remoção de servidores. Em alguns casos a remoção de candidatos indica novas contratações, o que se dá através de concurso público (concurso Mapa).

O órgão possui, ao todo, 5 mil cargos vagos.

Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional solicitou 120 vagas para Auditor Federal de Finanças, cargo de nível superior, para um novo concurso STN. Ainda não há informações sobre publicação do edital.

O último certame ocorreu em 2012 e ofereceu 255 vagas no total.

Concurso ANVISA

Um novo concurso para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (concurso ANVISA) foi solicitado ao Ministério da Economia.

O diretor confirmou que a previsão é de que sejam autorizadas, pelo menos, 94 vagas em cargos ainda não especificados.

Concurso Federal CFT

A banca organizadora para o concurso público do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) foi definida e o edital está perto de ser divulgado.

Organizado pela Quadrix, o concurso CFT está previsto para trazer vagas de nível médio e superior.

Concurso Federal: inscrições encerradas e provas recentes

Concurso Caixa

O edital do concurso da Caixa Econômica Federal foi publicado! Organizado pela banca Cesgranrio, o certame será realizado para o provimento de 1.100 vagas nos cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação.

Interessados podem se inscrever até o dia 27 de setembro.

Concurso Funpresp-JUD

O concurso Funpresp-JUD teve edital publicado para o provimento de 10 vagas (e formação de cadastro de reservas) de nível superior, com salários de até R$ 8.204,82 iniciais. A banca responsável pelo certame é a AOCP.

As inscrições estarão abertas até o dia 28 de outubro.

Concurso Depen

O concurso Depen contou com 179.691 candidatos inscritos, sendo o cargo com a maior quantidade de inscritos o de Agente de Execução Penal, com 174.067 candidatos interessados.

As provas objetivas ocorreram em junho de 2021. O edital ofertou 309 vagas imediatas.

Concurso Polícia Federal

As provas do concurso PF ocorreram em maio de 2021. Ao todo, 321.014 candidatos disputaram uma das 1.500 (sem contar as 500 excedentes) nos cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado.

O edital ofertou 1.500 vagas que foram distribuídas entre cargos de nível superior com salários iniciais que variam de R$ 12.522,50 até R$ 23.692,74.

Concurso PRF

As provas objetivas do concurso PRF ocorreram em maio, após decisão no STF. Foram 304.330 inscritos para as 1.500 vagas disponíveis.

Houve um aumento de 135% no número de candidatos em relação ao último concurso da PRF, realizado em 2018. Na época, a seleção para policiais contou com 129.152 inscritos.

Banco do Brasil

O edital do concurso Banco do Brasil foi publicado. Foram 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva no cargo de escriturário, que exige nível médio.

A aplicação da prova aconteceu no dia 26 de setembro.