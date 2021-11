Doria recebe agradecimentos de Gladson e de governadores do AM, AP e TO após lançar Fundo Amazônia +10

Possível pré-candidato à Presidência pelo PSDB, João Doria foi agraciado com mensagens via WhatsApp de governadores da Amazônia Legal. O tucano, que está em Glasgow, na Escócia, participando da COP26 (a conferência do clima das Nações Unidas), recebeu os agradecimentos de Wilson Lima (AM), Gladson Cameli (AC), Waldez Góes (AP) e Wanderlei Barbosa (TO) após lançar o Fundo Amazônia +10.

A iniciativa está sendo chamada por Doria em suas redes sociais de “o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento da Amazônia”. Basicamente, o governo paulista, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), vai colocar R$ 100 milhões de aporte inicial para ajudar pesquisas sobre a região.

Doria ainda demonstrou alta expectativa com sua passagem pela COP26. Ele disse no lançamento, feito por uma reunião do Zoom em uma sala anexa à conferência, que espera conseguir atrair investimentos privados para aumentar o fundo em até R$ 500 milhões. A poucos metros de distância, em um espaço ao lado, estava o empresário Bill Gates.

O presidente Jair Bolsonaro não participa da COP26. Ele está na Itália, onde após participar da reunião do G20, ele visita parentes distantes na cidade de Anguillara Venêto, norte do país.