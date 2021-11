Enem 2021: 1º dia de prova é neste domingo; Que horas chegar? O que levar? ContilNet separou dicas, confira!

Neste domingo, 21, será aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, que de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 18.375 pessoas tiveram a inscrição confirmada no Acre para os dois dias de prova; O segundo dia será no dia 28 de novembro. Para que não ocorra imprevistos, os candidatos devem ficar atentos aos horários e algumas dicas que o ContilNet selecionou.

Veja ainda: Enem: RBTrans vai reforçar frota de ônibus em Rio Branco neste domingo

As provas do Enem são aplicadas simultaneamente em todo Brasil, seguindo o horário de Brasília, por isso, no Acre, que tem fuso horário diferente, a prova começa a ser aplicada às 11h30, mas os candidatos devem chegar ao local de prova antes dos portões fecharem e com antecedência para encontrar a sala destinada ao inscrito.

Atenção aos horários!

21 de novembro

O candidato deverá fazer 45 questões de linguagens; 45 questões de ciências humanas e uma redação.

Veja os horários:

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Saída sem caderno de questões: 13h30

Saída com caderno de questões: 16h30

Término das provas no 1º dia: 17h

28 de novembro

A prova tem meia hora a menos para o candidato responder a 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários:

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Saída sem caderno de questões: 13h30

Saída com caderno de questões: 16h

Término das provas no 2º dia: 16h30

O que levar

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação original e com foto;

Máscaras de proteção contra a Covid-19

Dicas para o Enem: