Idosa de 90 anos sofre crise durante visita a túmulo de familiares e acaba socorrida pelo Samu em Rio Branco

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros a idosa. Na remoção da paciente, o socorristas tiveram dificuldade de remover a mulher, devidos os túmulos serem bem próximos e não ter espaço de passar com a maca. No atendimento foi necessário usar uma ambulância e a motolância do Samu.

A idosa identificada como Eurides Filho de Souza, 90 anos, acabou passando mal após uma visita no Cemitério São João Batista, na manhã desta terça-feira (2), localizado na Rua Rio de Janeiro, no bairro Preventório, em Rio Branco.

