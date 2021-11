Lutador morre após receber nocaute no boxe: veja momento dos golpes

O secretário-geral do Conselho Nacional de Controle de Boxe e Luta Livre do Zimbábue (ZNBWCB), Lawrence Zimbudzana, comentou que o inquérito da morte do boxeador ainda não foi instaurado.

“Vamos nos concentrar no enterro e depois sentaremos e analisaremos as questões”, afirmou Zimbudzana à BBC Sport Africa Um comunicado da entidade informou que “os procedimentos médicos necessários foram cumpridos e foi prestada assistência médica de emergência no local antes de ser levado ao hospital”.

Veja o momento do nocaute sofrido pelo jovem lutador:

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was “shaken” by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v — ZimLive (@zimlive) November 1, 2021

As lutas de boxe tinham voltadas a ser realizadas no país depois que as restrições ao lockdown porr causa da pandemia da covid-19 foram relaxadas. O treinador de Zimunya, Tatenda Gada, ficou devastado com a notícia da morte de seu pupilo e ressaltou que o jovem tinha grande potencial na categoria.