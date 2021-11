Sicredi Biomas realiza “Maratona Futuro” com ação de incentivo e inovações em prol da sociedade.

Na última quinta-feira, (28/11) foi realizado o evento de encerramento da Maratona Futuro, que contou com presença das equipes participantes, professores e gestores da Sicredi Biomas. A Maratona foi baseada no modelo de um Hackathon, que é uma competição com o intuito de em um período curto de tempo criar soluções inovadoras para algum problema específico em equipes.

O evento teve como foco principal dois eixos: solucionar os problemas da Coleta Seletiva em Rio Branco e a disseminar os ideais do Cooperativismo por todo o estado do Acre. A Maratona Futuro é mais uma forma da Cooperativa estar próxima da comunidade, atendendo os anseios e necessidades particulares de cada região e levando o desenvolvimento através do Cooperativismo.

Tudo o que vem do Sicredi começa de um ponto de partida comum: fazer juntos. Nós acreditamos que a força do coletivo faz o mundo bem melhor. Por isso, a cooperação é algo fundamental na hora de apoiar causas. Se a causa nasceu do mesmo jeito que a gente, a partir das pessoas que se juntaram para fazer a diferença, ela tem a ver conosco.

Ao todo, nove equipes participaram da Maratona apresentando seus projetos de melhoria para as problemáticas propostas, mas apenas duas (uma equipe de cada eixo) receberam os prêmios oferecidos pela competição: troféus e o aporte financeiro de 50 mil reais para desenvolverem os projetos. A equipe vencedora do Eixo Cooperativismo foi a “Equipe Conexão” que apresentou a ideia de realizar uma ExpoCoop, uma Feira sobre o Cooperativismo a ser realizada no maior shopping da cidade. A equipe vencedora do Eixo Sustentabilidade foi a “Everday Sustentabilidade” com o projeto que visa trabalhar com a retirada dos lixos que foram/são jogados nos rios da cidade e, posteriormente, desenvolver ações que vão fazer a reciclagem, gerando renda para as comunidades.

Segundo a estudante Vitória Águiar, da equipe vencedora do Eixo Sustentabilidade, é um orgulho fazer parte deste projeto de transformação social. Vitória completa dizendo que “é uma satisfação saber que no nosso estado possui entidades que acreditam e incentivam os jovens, principalmente em projetos inovadores em prol social”.

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas Eduardo Ferreira, “a Cooperativa acredita que quando fazemos juntos o impacto realmente acontece. E é por isso que desde o início a Biomas depositou confiança na Maratona Futuro, uma iniciativa que movimentou a juventude em prol de melhorias na cidade de Rio Branco. E isso é ser Sicredi”. O presidente ainda reitera que apesar de apenas duas equipes saírem vencedoras, todos os participantes são vitoriosos por acreditar na transformação do social através do coletivo.

As equipes vencedoras terão o apoio da Sicredi Biomas para a implementação dos seus projetos no decorrer do ano de 2022.

