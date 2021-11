Vem aí o primeiro TikTok Awards; confira os indicados

Com votação popular, os vencedores serão anunciados em um evento no Teatro Alfa, em São Paulo, no dia 15 de dezembro. Ah, e vai rolar transmissão ao vivo no perfil @TikTokBrasil, viu? Tudo a partir das 19h!

E adivinha só quem irá comandar a cobertura do tapete vermelho? Nada menos do que Foquinha. Arrasou demais, né? Na sequência, Sabrina Sato assume a apresentação da premiação oficial, que terá início às 20h. Além dela, o palco também terá a presença de nomes como os das criadoras Camila Pudim e Pequena Lo.

Com mais de um bilhão de usuários no mundo todo, o TikTok é hoje uma das principais plataformas globais de entretenimento e conquistou pessoas de todas as idades, permitindo que os usuários se conectem pelos mais variados interesses em comum.

Veja abaixo todos os indicados. Lembrando que para votar, basta acessar a página de votação no TikTok.

Entregou tudo na For You

• Jügoa, @cunhaporanga_oficial

• Pk, @pkllipe

• Jess Bonfioli, @jess.bonfioli (veja aqui)

• Raphael Vicente, @raphaelviicente

• Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte

• Andressah Catty, @andressahcatty

• Bárbara Coura, @barbaracoura

• Matheus Costa, @itsmatheuscosta

• Camilla de Lucas, @camilladelucas

• Ramana Borba, @ramanaborba

• Vanessa Lopes, @vanessalopesr

• Camila Pudim, @camilapudim

• Fefe, @fefe

• Marcela Montellato, @hunnybee24

• Rebeca Barreto, @beca

• Pequena Lo, @_pequenalo

• Diego, @diegodiego_

• Vittor Fernando, @vittorfernando

• Isaías, @isaias

• Mathy Lemoss, @mathylemoss

Vídeo do ano, check

• Julia Reis, @juliareissss – Vídeo indicado

• Lucas Mariano, @lucasmariano – Vídeo indicado

• Mada e Bica, @madaebica – Vídeo indicado

• Franklin Medrado, @franklinmedardo – Vídeo indicado

• Lucas Cunha, @cunhalucass – Vídeo indicado

• Rebeca Andrade, @rebecaandrade4 – Vídeo indicado

• Vovôs TikTokers, @vovostiktokers – Vídeo indicado

• Abud, @abudsadek – Vídeo indicado

• Jügoa, @cunhaporanga_oficial – Vídeo indicado

• Orlandinho O Rei do Piseiro, @euorlandinho – Vídeo indicado

Hit do Ano

• “Bipolar” – Mc Don Juan, Mc Davi e Mc Pedrinho (GR6/INgrooves)

• “MDS” – Kawe e Lele JP (ONErpm)

• “Tipo Gin” – Kevin O Chris (ONErpm)

• “Não, Não Vou” – Mari Fernandez (Sony Music)

• “Apaga Luz, Apaga Tudo” – Mc Topre, DJ TS e DJ Duarte (ONErpm)

• “Passinho Debochado” – Dan Ventura (ONErpm)

• “Coração Cachorro” – Ávine Viny e Matheus Fernandes (Sony Music)

• “Liberdade” – DJ GBR, Alok e Mc Don Juan (GR6/INgrooves)

• “Nada contra (Ciúme)” – Clarissa (Olga/ ADA)

• “Galopa” – Pedro Sampaio (Warner Music)

• #AprendaNoTikTok

• Tiago Valente, @otiagovalente

• Patrick, @patzzic

• Mr Bean da Matemática, @mrbeandamatematica

• Ana Cristina, @anacnd

• Kananda Eller, @deusacientista

Rindo até 2022

• Thallysson Borges, @thallyssonsb

• João Ferdnan, @joaoferdnan

• Jandson, @jandson.ofc

• Julia Rossi, @jujuu_rossi

• Keira, @keirariff

Chegou brilhando



• Lázaro Ramos, @olazaroramosmesmo

• Mariana Xavier, @marianaxavieroficial

• Ary Fontoura, @aryfontoura

• Maisa, @maisa

• Larissa Manoela, @larissamanoela

Joga y joga

• Lucas Freestyle, @olucasfreestyle

• Dida Footz, @didafreestyle

• Raquel Freestyle, @raquelfreestyle

• Daniel Braune, @brauneoficial

• Wanderson Silva, @wandersonsilvaskt

Profissão: Gamer

• Pedro Caxa, @pedrocaxa

• Nala, @miihmoreno

• Gabi e Mari, @play.zone (veja aqui)

• David Bertassi, @bertassiff

• Tiago Leifert, @mclaifinho

Eu não nasci, eu estreei

• Ananda, @ananda

• Mari Fernandez, @marifernandezoficial

• Marina Sena