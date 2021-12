A Fazenda: Dynho abre o coração ao falar de MC Mirella

Na tarde desta terça-feira, dia 7 de dezembro, Dynho Alves resolveu falar sobre sua relação com Mirella e revelou como foi o primeiro encontro dos dois. Mal sabe ele que a a funkeira já pediu divórcio, após ver a aproximação do cantor com Sthe Mattos.

“Ela me chamou para ir na casa dela e eu fiquei: ‘Meu Deus, o que essa menina quer?’. Quando eu cheguei lá ela me recepcionou de shortinho, blusinha, pantufinha… O apartamento dela ela tinha acabado de pegar e mais duas amigas moravam com ela”, iniciou Dynho em conversa com Aline Mineiro.

“Ela começou a falar o que tinha acontecido coma a família dela, depois te conto e aí ficamos conversando um tempão. Passou uma hora, duas, três horas e o assunto não sei da onde surgiu tanto nesse dia. Ela falou que era pra eu ficar porque já tava tarde e eu dei uma de difícil, mas aí ela insistiu e eu acabei ficando”, acrescentou o artista.

Continuando o assunto, Dynho disse que, durante a madrugada ele estava com sono e foi aí que a funkeira ofereceu sua cama para ele dormir, afirmando que dormiria na sala. “Ela falou que eu podia deitar na cama dela e eu fui. Era uma cama box que só tinha a parte da madeira, mas não tinha colchão, mas era uma caminha ali. E eu falei: ‘E você, vai dormir aonde?’ e ela disse que ia dormir na sala. Eu não deixei e ela deitou na cama comigo, eu de frente pra ela e ela de frente pra mim”, detalhou ele

Revelando mais intimidades, o artista disse que em determinado momento os dois se beijaram, e dali em diante o negócio rolou. “Eu olhei assim pra ela, ela tava bem próximo de mim e aí começou. Beija, beija, não sei o que lá. Negócio doido. Eu achando que ia ficar por ali, mas nossa, rolou mais coisa ainda”, confessou ele.

Aline disse que com seu namorado, Léo Lins, foi da mesma maneira e admitiu gostar quando as coisas são assim. “Eu gosto quando rola logo, porque aí você sabe se gostou ou não e fica por ali mesmo”, disse Aline. Dynho então continuou: “A gente ficou ali e pedimos café da manhã e depois de novo e de novo e toda hora. Eu tinha umas coisas pra fazer, mas desmarquei tudo pra ficar com ela. Desde esse dia até hoje estamos juntos”, revelou ele.

“Falei que queria ficar com ela e depois de mais um mês, uma semana, eu fui tatuar e quando cheguei na minha casa e abri meu quarto, tudo decorado com flor, pétalas, balão, um coração gigante e uma aliança com um ‘Namora comigo?’. Ela que me pediu em namoro pela primeira vez.”, disse ele. Depois dessa declaração, Aline interrompeu e reagiu: Que mulher fod**”.

Sobre o casamento, Dynho disse que fez o pedido, mas quem organizou tudo foi a funkeira. “Ela correu atrás de tudo. Pedi ela em casamento em um aniversário dela, mas não tinha aliança. Senti naquela hora ali e quis pedir ali. Depois fechei o Paris e fiz o pedido”, contou ele.

Veja a conversa completa:

MIRELLA DETONA DYNHO

Depois de mais uma situação em que Sthe Matos revelou que ‘apalpado’ o pênis de Dynho Alves três vezes, o relacionamento que ele tinha com Mirella voltou à tona. Apesar de já ter saído da casa deles e até pedido o divórcio, Mirella abriu o jogo sobre tudo que passou, enquanto Dynho está em ‘A Fazenda 13’.

“Vi o vídeo da piscina, vi tudo e mais um pouco, eu vi. Vida que segue, eu já estou seguido minha vida, já sabia o que estava acontecendo, tudo o que tinha rolado, porque eu já estive lá dentro, eu sei que dá pra fazer coisa debaixo de cobertor, eu sei os trejeitos e jeitos da pessoa com quem eu estava, então eu sei o que ele faria ou o que deixaria de fazer”, disse.

Mirella ainda afirmou que muita gente a chamou de “louca” e que ela estava vendo coisa onde não tinha, mas agradeceu que o tempo mostrou a verdade. “Graças a Deus, o tempo é a resposta para absolutamente tudo e uma hora a verdade aparece, a verdade chega”.

Mirella ainda surpreendeu ao dizer que conversava com Sthe Matos, que é a outra envolvida na suposta relação com Dynho em A Fazenda, por direct, apesar de não serem “melhores amigas”.

“Muito me surpreende porque eu conversava com a outra envolvida (Sthe Matos), trocava ideia com ela no direct, não éramos melhores amigas, mas não dá para entender se já tinha um interesse ou se realmente se apaixonou. Não vou julgar nem, nem outro. Para mim, os dois estão errados da mesma forma”, disse.

Mostrando mais uma vez que o término não é “marketing”, Mirella revelou que deseja o melhor para Dynho, mas o quer longe dela.

“Eu só não quero que ele chegue perto de mim, não quero proximidade, não quero nada. Eu quero ele na dele, que ela seja feliz, que conquiste as coisas dele e é isso, que fique longe de mim só”, disse.

A funkeira ainda falou que os fãs e seguidores nunca a verão sendo “filha da p*ta” em relacionamento, seja amoroso ou de amizade.

“Eu, em relacionamento, me doo demais. Vocês nunca vão me ver sendo filha da p*ta com alguém em relacionamento. Eu sou 100% fechamento em amizade, em relacionamento, se eu gosto de você, eu vou ser 100%, vou tirar de mim, para dar para você e sempre ser uma pessoa que soma do teu lado e não um peso morto”, disse.