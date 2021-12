Após separação, Mirella quer ficar com Whindersson e João Guilherme

A cantora Mirella, que pediu divórcio para Dynho Alves por não concordar com a relação do dançarino com Sthe Matos em “A Fazenda 13”, revelou nesta quinta-feira (23) que quer ficar com Whindersson Nunes, João Guilherme e Caio Castro na fase solteira.

Em conversa com Matheus Mazzafera, durante a festa de Tainá Costa, Mirella respondeu com quais famosos ficaria no tradicional “Pego, Penso ou Passo”. A cantora garantiu que não ficou com ninguém após o divórcio, negou o affair com Whindersson, mas não descartou o possível envolvimento com o humorista.

“Estou pensando em algumas possibilidades ainda. Sou uma pessoa difícil de selecionar, sou chata, mas já tem gente para isso na mira. Ainda não fiquei. Penso [em ficar com Whindersson], tenho que ver se ele quer. Pego”, disse Mirella.

A ex-mulher de Dynho Alves também entregou que ficaria com Caio Castro, Grazi Massafera e João Guilherme. “Pego [Caio], ele é gato. E o João eu pego”, contou.

João, filho de Leonardo, foi abordado por Mazzafera no evento e também disse que ficaria com Mirella. O influenciador elogiou a cantora. “Eu amo o sorriso dela e que ela é do meu tamanho. Muito bonitinha”, contou na frente da cantora.

Já sobre um affair com Victor Igoh, ex-noivo de Sthe, Mirella titubeou, mas afirmou que é melhor não render esse tipo de relação com o baiano.