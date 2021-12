Após Xuxa exigir netos de Sasha, João confirma ao público sobre gravidez: “Não vai demorar”

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, deu o que falar nas redes sociais. Isso porque, ele aproveitou o espaço para falar do casamento com a filha de Xuxa e citou sobre os planos de ter filhos.

Aliás, não é novidade que isso é também o sonho da rainha dos baixinhos. Xuxa já disse em inúmeras oportunidades que deseja ser avó. Inclusive, já pediu Sasha publicamente para agilizar a ideia. Sendo assim, João resolveu comentar sobre isso.

Mas, primeiro ele comentou que está amando a vida a dois com Sasha: “Não tem vida melhor quando se vive um casamento saudável, com muito amor e transparência, disposto sempre a dar mais do que receber. Quase sete meses de casados e foram os melhores meses da minha vida”.

Em seguida, ele comentou sobre ter filhos: “Essa é a pergunta que mais respondemos ultimamente. Para tudo tem seu tempo, queremos ter filhos, sim. E não vamos demorar. Mas, agora, queremos curtir essa fase única da nossa vida, viajar muito, trabalhar bastante e, no tempo certo, vai acontecer”.

MARIDO DE SASHA COMENTA CARINHO DO PÚBLICO

Apesar de ser cantor gospel, João Figueiredo ganhou uma visibilidade notável graças a Sasha. Mas, ele garante que não liga para isso. “Por mais que eu saiba da minha visibilidade, não me vejo assim. Sou muito grato pelo tanto de carinho que recebo, principalmente por parte dos fãs da Sa e da Xu, também os fãs que conquistei nesse tempo que tenho lançado minhas músicas e todos que me acompanham. É graças a vocês que podemos conquistar muitas coisas. Mas tudo isso não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário. Só me faz querer dar o meu melhor sempre para retribuir tudo isso que recebo de graça”, explicou.