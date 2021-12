Apresentadora Ana Hickmann sofre acidente e precisa passar por procedimento

Durante uma extensa carreira na televisão nacional, a famosa apresentadora Ana Hickmann conseguiu acumular uma grande legião de admiradores por todo o país. Assim como praticamente todos os famosos, Ana também é bastante ativa em suas redes sociais. Com muita frequência, a loira, que é casada com o empresário Alexandre Corrêa, aparece em suas contas para compartilhar momentos de sua vida com os fãs.

Na tarde deste domingo (19/12), Ana se fez presente mais uma vez em seu perfil oficial do Instagram . Na rede social , onde conta com mais de 13 milhões de seguidores, a apresentadora compartilhou um momento de tensão com os fãs.

Hickmann contou que sofreu um acidente em sua residência enquanto tirava mangas com a família. Na publicação, a famosa compartilhou fotos nas quais ela aparecia com a mão ferida depois do episódio.