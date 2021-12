Assaltantes rendem time, jogadora sofre abuso sexual em ônibus, e presidente relata: “Aterrorizante”

FFP promete apoio policial nos próximos jogos do clube

A presidente das Abelhas Rainhas informou que a FFP prometeu destinar policiamento à equipe na saída do estádio nos próximos jogos. O estadual feminino é realizado em sede única e todos os confrontos ocorrem no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina.

– Nossa equipe passou um grande susto de assalto quando estávamos saindo do vestiário, colocando as coisas no carro para vir embora. Foi um susto o ladrão carregando a bolsa da gente, tentando tomar o celular das mãos das meninas, ameaçando o motorista. Foi muito aterrorizante ontem – completou a dirigente.

Árbitro do jogo, Antônio Francisco Cordeiro de Paula não relatou o episódio vivido por atletas e funcionários do clube fora das dependências do estádio. Procurada, a FFP ainda não se posicionou sobre o caso, tampouco sobre as queixas da equipe.

Jogadora pode ser poupada após abuso

A diretoria das Abelhas Rainhas informou que estuda poupar a jogadora que sofreu abuso sexual e teve a identidade preservada da próxima partida do time no estadual.