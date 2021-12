Concurso IBGE 2022: saiba como será a lotação dos aprovados

Foi publicado na última semana, o edital do concurso IBGE, com mais de 206 mil vagas temporárias. Diferente de outras seleções, a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística será regionalizada, possibilitando ao candidato a escolha do local de atuação.

Segundo o IBGE, o ideal é que o candidato se inscreva para a cidade/bairro que resida. No entanto, é possível concorrer às vagas de outras cidades.

“O candidato pode fazer a prova para qualquer área de trabalho e qualquer município. Então eu posso do Rio fazer uma prova para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre, de Porto Alegre para Boa Vista, enfim. Lembrando que, no ato da convocação, ele só será convocado para a área a qual ele fez a prova. Então se ele fez do Rio para São Paulo, ele vai ser convocado em São Paulo, que foi a área de trabalho para a qual ele concorreu”, explicou o coordenador de RH.

No caso da seleção para recenseadores, os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou comunidades.

Por exemplo, para a cidade do Rio de Janeiro há 6.480 vagas em 70 áreas de trabalho, inclusive em comunidades como Complexo da Maré (120 vagas), Vigário Geral (113), Rocinha (65), Complexo do Alemão (60), Cidade de Deus (35), morro do Borel (8) e Vidigal (6).

A região Sudeste concentra a maior parte das vagas, tando para os cargos de recenseador quanto para os agentes. Para o nível fundamental, por exemplo, são 79.797 oportunidades, sendo elas nos Estados de:

Minas Gerais – 18.935 vagas;

– 18.935 vagas; Rio de Janeiro – 16.115;

– 16.115; São Paulo – 41.076; e

– 41.076; e Espírito Santo – 3.671.

No caso dos agentes, cargos de nível médio, o Sudeste concentra 9.833 vagas, sendo elas nos Estados de Minas Gerais (2.590), São Paulo (4.884), Espírito Santo (482) e Rio de Janeiro (1.877).

Inscrições serão aceitas até dia 29

Ao todo, o concurso IBGE conta com 206.891 vagas temporárias em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os interessados em participar da seleção já podem se candidatar no site da FGV , até as 16h do dia 29 de dezembro.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$57,50 (recenseadores) ou de R$60,50 (agentes), até o dia 25 de janeiro de 2022.

Concorrentes que sejam membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição, no site da FGV .

Concurso IBGE 2022 terá provas em março

O concurso contará com provas objetivas, a serem realizadas no dia 27 de março, sendo na parte da manhã para os recenseadores e à tarde para os agentes, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

“O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de conhecimentos técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder as questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV”, afirma o coordenador de RH do IBGE, Bruno Malheiros.

No caso dos agentes, para ser aprovado será preciso obter, pelo menos, 18 pontos na prova objetiva e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas.

Os agentes serão convocados a partir de 31 de maio, enquanto os recenseadores serão chamados para o treinamento e início das atividades em junho de 2022.

Segundo o IBGE, a pesquisa está prevista para iniciar no dia 1º de junho, no entanto, o cronograma ainda não é oficial e pode mudar nos próximos meses.