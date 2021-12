Confira o calendário de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400

Em novembro, o governo federal pagou o benefício no valor médio de R$ 217,18. Contudo, medida provisória (MP) editada nessa terça-feira (7/12) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) garante o pagamento mínimo de R$ 400 a todas as famílias.

O calendário é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Cadastro Único.

Dessa maneira, beneficiários com NIS final igual a 1 já recebem nesta sexta-feira. Na segunda (13/12), o Auxílio Brasil será depositado a quem tem o NIS 2, e assim sucessivamente.

O crédito será encerrado em 23 de dezembro, aos que têm NIS final 0.

Confira:

NIS final 1: 10/12

NIS final 2: 13/12

NIS final 3: 14/12

NIS final 4: 15/12

NIS final 5: 16/12

NIS final 6: 17/12

NIS final 7: 20/12

NIS final 8: 21/12

NIS final 9: 22/12

NIS final 0: 23/12

O governo também prometeu ampliar, agora em dezembro, o número de beneficiários do programa, de 14,6 milhões para 17 milhões de brasileiros.

“Com isso, será zerada a fila de espera de pessoas inscritas no Cadastro Único e habilitadas ao programa. O objetivo da medida é contemplar com o maior valor possível as famílias em condição de pobreza e de extrema pobreza, amenizando os efeitos da crise socioeconômica causada pela pandemia do novo coronavírus”, informou o Ministério da Cidadania.