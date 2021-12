Conselho aprova Currículo de Referência Único do Acre para o Novo Ensino Médio

O Currículo de Referência Único do Acre para a etapa Ensino Médio foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). A cerimônia de entrega e apreciação do documento ocorreu nesta quinta, 30, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

À luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a elaboração do currículo foi um trabalho coletivo, que contou com a colaboração dos professores da educação básica das redes públicas e privadas de ensino do estado, além da colaboração das instituições de ensino superior.

Em seu discurso, a presidente do CEE, Íris Célia Cabanellas, ressaltou a importância do documento para a educação do estado. “Simplificando de um modo popular, o currículo é o ‘carro chefe’ do ensino”, explicou.

De acordo com a vice-presidente do CEE, Elisete Machado, a aprovação do currículo é histórica. “A partir desse momento, nós vamos vivenciar uma nova realidade no Ensino Médio”, destacou.

Seguindo as diretrizes da BNCC, o novo currículo é um instrumento pedagógico que promove a formação e o desenvolvimento integral do aluno das redes pública e privada, em sintonia com suas trajetórias individuais, e que permite definir seu projeto de vida.

A diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza, agradeceu a equipe da secretaria, que trabalhou na elaboração do documento, e ao CEE pelo apoio prestado. “Agora a nossa missão é implementar e fazer acontecer na sala de aula”, finalizou.