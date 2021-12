Criminosos roubam mais de 100 kg de picanha avaliados em R$ 30 mil de açougue

Dois criminosos foram presos em flagrante depois de roubarem mais de 100 kg de picanha avaliadas em cerca de R$ 30 mil de um açougue no Centro de São Paulo. A Polícia Militar (PM) deteve os suspeitos e recuperou a carga de carne após perseguição na Zona Sul da capital. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (27).

De acordo com a PM, os bandidos usaram uma arma de brinquedo para assaltar a casa de carnes nobres na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na região central da cidade. Depois colocaram a picanha roubada dentro de um carro e fugiram. Eles ainda levaram quase R$ 100 do caixa do açougue.

A Polícia Militar foi acionada pelo mercado e passou a perseguir o veículo onde estava a picanha. O automóvel só parou depois que bateu numa moto e num relógio de rua, já na Avenida João Dias, em Santo Amaro, na região Sul de São Paulo.

Uma mulher que estava na motocicleta atingida pelo carro dos bandidos ficou ferida. Ela acabou socorrida pela PM e foi levada de ambulância para um hospital. Seu estado de saúde não foi informado.

Com os dois homens presos foi apreendida também uma arma falsa. Um dos suspeitos era procurado pela polícia por roubo e associação criminosa. Como disfarce, eles ainda tinham adulterado a placa do veículo usado no roubo, colocando fitas adesivas nos números e letras dela.

O caso foi registrado como roubo, captura de procurado, lesão corporal na direção de veículo automotor e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no 11º Distrito Policial, Santo Amaro.