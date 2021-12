Em São Paulo, lutador de MMA acreano compete no Brazilian Fighting Séries 4 neste domingo; saiba como assistir

O lutador acreano Leandro Oliveira, de 29 anos, se prepara para participar de mais um evento de MMA, neste domingo, 12, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. O acreano, que atualmente mora na capital paulista há 2 anos, enfrenta Erick Washington, na categoria peso-pena até 66kg.

Leandro se prepara para o Brazilian Fighting Series 4 desde novembro, após participar no Shooto Brasil 109. “Sei que o meu adversário também é da trocação, mas vamos para a guerra. Se Deus quiser vamos trazer mais essa vitória. ”, diz confiante.

Para assistir, o público deve comprar um bilhete no site (clicando aqui) para ter acesso a transmissão ao vivo do combate. Metade do valor arrecadado com a venda dos bilhetes para o evento serão repassados aos lutadores como forma de ajuda financeira. Atualmente, Leandro Oliveira trabalha como professor de MMA.

“O ingresso custa R$50,00, mas para ter desconto de R$10,00 as pessoas podem usar meu cupom ‘Leandro Oliveira’, que automaticamente o sistema contabiliza como uma venda feita por mim e metade do valor é para minha bolsa. Cada ingresso que eu vendo, eu ganho um pouco, mas já ajuda”, explica.