Gil do Vigor recebe ataques depois de declarar torcida para peoa

Um dos protagonistas do ‘BBB 21’, Gil do Vigor está torcendo para que Solange Gomes vença ‘A Fazenda 13’ e o apoio declarado para a peoa no Twitter trouxe problemas ao economista pernambucano. Ele sofreu ataques pesados da torcida de Rico Melquíades, que o acusou de não ter ganho o reality da Globo e, por isso, não desejar a vitória de um gay na atração rural da RecordTV.

A coluna chegou a procurar a assessoria de Solange Gomes para saber do imbróglio e a equipe não só confirmou a confusão como fez questão de agradecer ao ex-BBB a torcida para a peoa . “Nós lamentamos que ele tenha sofrido tantos ataques a ponto de ter que apagar o post, mas ficamos felizes. É muito bom em saber da simpatia, o carinho e o respeito de Gil com a nossa Solange e lamentável o episódio”, diz a nota.

Na noite deste domingo (12), após a formação de duas roças especiais para definir os finalistas de ‘A Fazenda 13’, Gil fez elogios para Solange Gomes e e não demorou muito para receber várias críticas. Triste, ele questionou o motivo de virar alvo de ataques e até de não poder nem mais declarar sua torcida por participantes em outro reality.