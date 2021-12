Homem é preso suspeito de matar colega após discussão por bebida alcoólica

“O suspeito, que utiliza uma cadeira de rodas, chegou a uma roda de amigos, onde algumas pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas em uma calçada, no bairro Alvorada. Na ocasião, ele pediu dinheiro à vítima para comprar mais bebidas. E, após o ‘colega’ se recusar a passar qualquer quantia, o suspeito sacou um punhal que estava em baixo de sua cadeira de rodas e atingiu a vítima com um golpe no peito”, afirmou o delegado.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima agoniza no meio da rua, enquanto o suspeito aparece fugindo do local do crime. O homem de 41 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

“Inicialmente o suspeito não foi encontrado na residência, e posteriormente, obtivemos informações de que ele estaria escondido em Iranduba, o que não procedeu. Somente, então, quando voltamos, na manhã desta quinta (23), à sua residência, conseguimos prendê-lo”, explicou Márcio André.