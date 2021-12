Investigado por roubo e estupro, homem que agia em Rio Branco é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu, nesta terça-feira (27), em Rio Branco (AC), um homem identificado pelas iniciais R. S. L. de 26 anos, investigado por praticar os crimes de roubo e estupro.

De acordo com a polícia, após as ações criminosas, o criminoso conseguia fugir e ultimamente estava escondido na zona rural da cidade. No entanto, na manhã de hoje, as forças de segurança se mobilizaram e conseguiram localizá-lo.

R. S. L. estava planejando fugir para a cidade de Cruzeiro do Sul, mas a Polícia agiu rápido e teve êxito, disse o delegado Bruno Coelho. De acordo com o delegado, o último crime do acusado foi bárbaro porque, além de agir com violência, ai o acusado ainda estuprou a vítima.