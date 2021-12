MC Mirella vive caso com Whindersson Nunes. Saiba detalhes

Quem assiste MC Mirella em live toda pistola atacando Sthefane Matos e seu ex-marido, Dynho Alves, nem imagina que a cantora já fez a fila andar. Fontes da coluna que habitam um pomposo condomínio em Perdizes, São Paulo, garantem ter visto a funkeira frequentando a cobertura onde mora atualmente o humorista Whindersson Nunes.

E mais: disseram ainda que Mirella, inclusive, já passou uma noite inteirinha por lá. Na portaria do condomínio, o rosto da cantora já começa a ser figurinha carimbada. A informação que corre na vizinhança é que a Bad Mi está tentando a todo custo alugar um apartamento no mesmo condomínio.

E sim, os boatos sobre Mirella ter ficado com Whindersson na ‘Farofa da Gkay’, que prontamente foram negados por ela, são, de fato, mais do que real. Mas o lado bom é que Mirella está mais do que solteira e está certíssima em fazer sua catraca girar.



Agora falando do Whindersson, a coluna descobriu que o influenciador, que costuma ser bem discreto quanto à sua vida pessoal na internet, não tem sido muito bem quisto pela vizinhança. Os vizinhos costumam reclamar das constantes festinhas que ele tem dado com som alto, durante a noite. Desde que se separou de Maria Lina, Whindersson segue morando em uma cobertura alugada que pertence à dupla roqueira MadHouse.

