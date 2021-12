Orçamento do São Paulo para 2022 prevê duas finais; veja valores em detalhes

No que se refere a investimentos em aquisição de jogadores e formação de atletas da base, a previsão é gastar R$ 42 milhões, um número maior do que os R$ 37 milhões do último orçamento.

Metas esportivas

As metas esportivas apresentadas na previsão orçamentária são ousadas. No relatório, os objetivos dentro de campo são chegar às finais do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, às quartas de final da Copa do Brasil e garantir, pelo menos, um sexto lugar no Brasileirão.