“Pegou todas as minhas amigas”, revela Tatá Werneck sobre Neymar

A revelação foi feita no programa que foi ao ar nessa quinta-feira (2/11). Neymar enviou um vídeo para o cantor, que é seu amigo pessoal. Neste momento, a apresentadora fez a revelação.

“O Neymar pegou todas as minhas amigas e nunca chegou em mim”, brincou Tatá.

Thiaguinho sugeriu que o jogador nunca tentou nada com a apresentadora por respeito.

No vídeo enviado ao pagodeiro, o atacante relembrou a participação que fez durante a gravação de um DVD, quando subiu no palco para cantar a música “Ousadia e Alegria”. Thiaguinho contou que Neymar não sabia que subiria ao palco e por isso, não estava devidamente arrumado.

“Na gravação do álbum, quando chegou lá, não fui eu, tá?, pediram pra ele na hora da música ‘Ousadia e Alegria’ vir comigo pro palco, e ele não sabia, tadinho… Mas foi uma grande lição, porque ele tava com a roupinha, que Jesus amado… Eu todo produzido, tava bonito, o Ney tava de bermuda jeans, um 12 molas no pé, ele saiu da praia, boné, daquele jeito, e até hoje quando ele assiste essa música, ele fala, ‘olhe aí’”, contou o cantor.

O jogador deixou o campo chorando após sofrer uma entrada violenta durante a vitória contra o St. Etienne, no dia 28 de novembro. Logo no dia seguinte, o PSG confirmou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, desfalcando a equipe por até 8 semanas.