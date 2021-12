Sasha, após passar mal, faz anúncio oficial e confirma ao lado do marido: “Grávida”

Aliás, ao longo do bate-papo, Sasha revelou que sentiu uma baita dor de barriga na casa da cantora Ivete Sangalo. “Eu fui em um restaurante que tinha batata com cheddar e bacon. Eu comi, na época não era vegana”, confessou ela.

Na última quarta-feira (24), Sasha e o marido, João Figueiredo participaram do quadro “Sala da Sato”, apresentado por Sabrina Sato . E ao longo do programa a modelo falou sobre possível gravidez.

