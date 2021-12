Se emendas forem rejeitas na Aleac, servidores da Saúde prometem greve: “Vamos parar esse Estado”

Os servidores da Saúde não descartam uma greve em um dos setores mais importantes do Estado, caso os deputados não aprovem as emendas ao Orçamento do Estado para 2021 que favorecem a classe. A votação do Orçamento acontece nesta quinta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Sentindo-se traída, a categoria protesta em frente a Aleac contra os deputados Roberto Duarte (MDB), Gehlen Diniz (Progressistas) e Cadmiel Bomfim (PSDB), que votaram contra as três emendas do deputado Jenilson Leite (PSB) em favor da categoria, na Comissão de Orçamento e Finanças na quarta-feira (15).

Mesmo com a rejeição, as emendas seguem para votação no plenário, junto com o Orçamento, nesta quinta e o movimento tenta a sensibilização dos demais parlamentares, caso sejam reprovadas, a greve será deflagrada em janeiro, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz.

“Não vai ter greve esse ano, mas a partir de janeiro, se não passar, nós vamos parar esse estado. Os servidores em saúde, além de estarem se sentindo desmerecidos, discriminados e esquecidos, no momento em que havia alguma possibilidade de reconhecimento, alguns deputados nos decepcionam então o nosso sentimento é de traição”, desabafou Cruz.

Ele disse ainda que os servidores vão acompanhar a votação e “a sociedade e todos os servidores da Saúde vão saber e se não passar, em janeiro nós vamos parar esse estado”, alertou.

Sobre as emendas

As emendas visavam o pagamento de um Abono Complementar de Renda aos seis mil Servidores da Saúde, efetivos e temporários, no valor de R$ 1.500,00, e o pagamento da etapa alimentação de R$ 700, verba permanente e de caráter indenizatório a todos os servidores ativos da Saúde e e a criação do Abono Complementar de Renda, concedido, uma única vez, no valor de R$ 1.500,00 aos 985 servidores do IGESAC – Instituto de Gestão de Saúde do Acre, lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Acre. A fonte pagadora seria os 12% destinados à Saúde dentro do Orçamento.

As emendas modificativas foram rejeitados na comissão de Orçamento e Finanças na quarta-feira (15), mas vai para votação no plenário nesta quinta