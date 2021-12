Seplag paga novo lote de verbas retroativas devidas a servidores até sexta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), informa que o quinto lote de verbas retroativas devidas a servidores do Estado será liberado até o dia 10, sexta-feira. Será pago R$ 1.999.439,92 a 112 servidores. Já foram pagos mais de R$ 10 milhões desde a liberação do pagamento do 1º lote em agosto deste ano.

Após o anúncio do pagamento das verbas retroativas, realizado pelo governador Gladson Cameli, instituído pelo Decreto nº 9.020, de 26 de maio de 2021, foi determinada a criação de um cronograma destinado ao pagamento de valores devidos e não pagos referentes a progressões, promoções, titulações, enquadramentos e abono de permanência, entre outros, aos servidores públicos do Estado. A Seplag realizou o levantamento dos valores devidos, conforme registro no Sistema de Gestão de Pessoas, e o pagamento vem sendo realizado desde o mês de agosto, sem falhar.

Os demais lotes podem ser consultados por meio do sistema E-retroativo. Para ter acesso ao sistema basta entrar na página da Seplag, no endereço www.seplag.ac.gov.br, onde estará o link do sistema E-retroativo. O servidor deverá clicar e inserir seu cadastro funcional, o mesmo utilizado para acessar o contracheque eletrônico e e-mail institucional. A página apontará qual é o lote de pagamento e a data em que será liberado.

Caso não constem informações sobre data de previsão do lote questionado, o processo pode estar em revisão e provavelmente será processado em alguns dias, sendo informado posteriormente. Para mais esclarecimentos, o servidor deve procurar informações junto ao RH da sua secretaria.