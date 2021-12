Sicredi Biomas paga mais de R$ 2,6 milhões de juros ao Capital Social

A Sicredi Biomas MT AC AM pagou nesta segunda-feira (20/12), os juros sobre o Capital Social. Neste ano, o pagamento foi de R$2.620.559,00 creditados direto na conta capital dos associados. O crédito foi realizado de acordo com o a média anual do capital social dos últimos 12 meses e calculado com base na média anual da taxa Selic.

A legislação brasileira permite que as cooperativas paguem até 100% da média anual da taxa Selic. Em novembro, o Conselho de Administração da Sicredi Biomas decidiu por pagar o máximo permitido pela Lei, o que correspondeu 3,7% este ano.

Para o presidente da Sicredi, Eduardo Ferreira, o pagamento do Capital Social aos associados é também uma forma de contribuir com a economia local, visto que o dinheiro é do associado. “A cada ano a nossa cooperativa está crescendo mais e, com isso, podemos reinvestir ainda mais nas nossas comunidades. Agora foi a vez de pagarmos os juros ao Capital social que é uma média anual, ou seja, quanto mais dinheiro o associado integraliza na sua conta capital, mais ele recebe de juros”, disse.

O Capital Social é a cota que a pessoa investe na Cooperativa para se tornar associado. Para se associar, basta ir em uma das agências da Sicredi Biomas com documentos pessoais, comprovante de renda e de endereço. A cota inicial é de 20 reais.

O montante integralizado nesta forma de aplicação, sem os juros, não incidem impostos, o que consolida a ideia de um investimento seguro e rentável a longo prazo.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de quase 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).