Solteira, Mc Mirella supera Dynho Alves e surge ao lado de Caio Castro

Recém-solteira após pedir divórcio de Dynho Alves, a cantora Mc Mirella está curtindo as festas de final de ano no Morro de São Paulo, na Bahia. Ao lado de amigos, a funkeira foi flagrada circulando pela cidade ao lado do galã Caio Castro. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Em uma foto divulgada pela jornalista, os dois aparecem lado a lado caminhando após um passeio de barco com os amigos. Caio também está solteiro após terminar o relacionamento de quase dois anos com Grazi Massafera.

Dynho Alves revela que Mc Mirella foi precipitada em decidir separação

O bailarino e funkeiro Dynho Alves até que aceitou bem o fato de que está divorciado de Mc Mirella. Ele que entrou no relaity show A Fazenda 13 casado, viu seu mundo desmorar assim que foi eliminado com a informação de que era um homem solteiro.

Mc Mirella não aceitou a aproximação dele e de Sthe Matos durante o jogo e ela decidiu terminar sua relação. Contudo, Dynho Alves criticou a postura da ex-esposa. Durante participação do programa “Hora do Faro” na RecordTV, o bailarino assentiu que a ex-mulher teria motivos para se magoar, mas destacou que se estivesse no lugar dela não teria tomado a atitude extrema sem antes conversar.

”Eu acho que me magoaria no fundo, no fundo, mas eu, primeiro, eu ia esperar a pessoa sair pra ter uma conversa com ela frente a frente e resolver casamento, divórcio. Não ter atitudes precipitadas e fazer alguma coisa antes. Eu sei que na hora que você vê tudo e com as pessoas falando aqui, você fica triste, nervoso e magoado e você acaba tendo atitudes precipitadas. Igual pode ser que a gente tenha tido atitudes precipitadas pelo excesso de carinho entre nós’, revelou.