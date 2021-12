Taxista reage a assalto e mata um dos criminosos no Distrito Federal

Um criminoso morreu após taxista reagir a uma tentativa de assalto durante a corrida realizada entre Ceilândia e Recanto das Emas por volta das 20h50 dessa quarta-feira (29/12).

Segundo depoimento da vítima à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma dupla de assaltantes embarcou no carro, no centro de Ceilândia. No caminho para a QD 309, no Recanto das Emas, os criminosos anunciaram o assalto.

O taxista, policial militar aposentado, detalhou que um dos bandidos o enforcou com uma “gravata” e colocou uma faca contra o pescoço dele. Enquanto isso, o outro comparsa roubava seus pertences pessoais.

Quando um dos ladrões jogou a chave do veículo pela janela e começou a desembarcar do carro, o taxista aproveitou para reagir ao assalto. Ele pegou a arma que estava sob o volante e disparou duas vezes contra um dos bandidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Eric Borges de Sousa, 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro criminoso fugiu.

A Polícia Civil do Distrito Federal tenta identificar e prender o outro criminoso. Caso seja detido, ele pode pegar até 20 anos de prisão pelo crime de roubo, com aumento de pena devido ao uso de faca.

O comparsa, que faleceu no local, acumulava várias passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, como injúria, ameaça e violência doméstica.