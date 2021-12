Vereadores aprovam Orçamento de R$ 1,4 bilhão para Prefeitura de Rio Branco em 2022

Após 11 horas de sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, os vereadore aprovaram a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 de proposta do Executivo com uma receita estimada de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 809 milhões na fonte de recursos próprios e R$ 634 milhões em outras fontes dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Entre as novas despesas da prefeitura está o serviço de abastecimento e saneamento com investimento incial de R$ 34 milhões, e o aumento do repasse para a Câmara Municipal de Rio Branco, que poderá passar de R$ 34 milhões para até R$ 83 milhões.

60% (R$ 310 milhões) de todo recurso será alocado para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), responsável pela obras da Capital, em 2021 o roçamento foi de R$ 180 milhões.

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) terá 140% de auemnto no repasse para em 2022, totalizando R$ 25 milhões. A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC),também receberá um aumento no repasse e de R$ 64 milhões para R$ 86 milhões.

A Saúde também terá reajuste de 60%, (R$ 274 milhões. A Educação receberá R$ 50 milhões a mais que em 2021, totalizando R$ 273 milhões.

Com informações do Notícias da Hora