Whendy Lima, calendário de feriados 2022, monitoramento dos rios e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou a hora de ficar mais informado. O ContilNet separou os destaques desta quinta-feira, 23, para você.

Governo publica calendário com 15 feriados e 9 pontos facultativos para 2022 no Acre

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (23), o calendário dos feriados e pontos facultativos de 2022 no Acre. Leia na íntegra.

Lei no AC determina que igrejas são serviços essenciais em situações de calamidade pública

Igrejas e templos religiosos agora são considerados serviços essenciais em períodos de calamidade pública. Isto é o que diz a Lei de nº 3.877, de 17 de dezembro de 2021, sancionada pelo Governo do Acre nesta quinta-feira (23). Saiba mais.

Dois terços dos brasileiro acreditam que o Brasil será um país mais intolerante em 2022

Uma pesquisa da Ipsos, um instituto internacional, feita em 33 países e divulgada nesta quinta-feira (23), revela que quase dois terços dos brasileiros acreditam que o país será menos tolerante em 2022. A pesquisa perguntou se as pessoas no seu país seriam mais tolerantes no próximo ano e 62% responderam que não. Veja mais.

Governo e Defesa Civil iniciam monitoramento dos rios acreanos durante período chuvoso

O governo do Acre e a Defesa Civil do Estado já deram início ao trabalho de monitoramento dos rios acreanos durante o período chuvoso de mais um inverno amazônico. Numa reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 23, na Casa Civil, junto com o representante da Defesa Civil de Rio Branco, foi apresentado um balanço do cenário atual, além da probabilidade de alagação na capital acreana e quais medidas deverão ser cumpridas para uma resposta de forma rápida. Leia na íntegra.

Whendy Lima segue na UTI em São Paulo, mas já consegue falar e sentar: “O melhor presente de Natal”

O deputado Whendy Lima segue se recuperando de forma satisfatória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de São Paulo. Ele foi extubado no último dia 16 de dezembro. Saiba mais.