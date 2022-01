A unanimidade que vem do Juruá: gestão Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul é exemplo de boas práticas

Destaque

Desde que iniciou seu mandado, há pouco mais de um ano, que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) vem se destacando no Juruá. Com uma gestão moderna e eficiente, Zequinha virou praticamente uma unanimidade.

Coronavírus

Quando assumiu a Prefeitura, o prefeito Zequinha, assim como todos os outros prefeitos do Acre e do resto do país, pegaram seus municípios no meio da pandemia do coronavírus. O que para muitos serviu de desculpa para justificar a falta de investimentos e de acertos, para o prefeito da segunda maior cidade do Acre, foi só mais um desafio. E que vem sendo vencido.

Gregos e troianos

Especificamente sobre a pandemia, a gestão de Zequinha vem dando um show. Foi o primeiro município a vacinar professores e o que avançou mais rápido as faixas etárias da vacina contra a Covid-19. Uma organização de dar inveja a qualquer cidade do Acre. A eficiência foi tanta que gerou elogios até de parlamentares do campo político da oposição, como os deputados estaduais Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Simples e bem feito

A gestão do prefeito Zequinha não é de grandes obras e nem de grandes feitos, mas sim de constância de pequenas melhorias, que somadas, fazem a diferença na vida do cruzeirense.

Pé na estrada

Quem conhece da política local diz que o prefeito é avesso a política de gabinete. Não gosta de ficar trancado. O negócio dele é botar o pé na estrada e rodar toda a cidade, da região central aos rincões do município, pra ver de perto a necessidade das pessoas e acompanhar as obras da sua gestão.

Quem planta, colhe

A julgar pelo que vem fazendo em apenas um ano de mandato, o prefeito deve aumentar ainda mais seu capital político nos próximos anos e se consolidar como a maior liderança do Juruá. Pode pensar grande, que tem condições de chegar aonde quiser.

Mais perto do que longe

O debate sobre a federação de PT, PSB, PCdoB e PV está perto de um desfecho, e com um final feliz pra (quase) todo mundo. Aqui nos Acre, os envolvidos nessa negociata já se mostram otimistas (e também ansiosos). “O debate em torno da construção da Federação está caminhando bem, com passos importantes no sentido de buscar sua consolidação. Há situações mais delicadas sendo tratadas de forma madura e no tempo da política”, disse à coluna o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Hora de sentar

Questionado sobre quando os partidos envolvidos na federação devem sentar para definir palanques e estratégias eleitorais no Acre, o deputado acredita que a partir do mês que vem isso já deve ocorrer. “Isso certamente ganhará celeridade a partir de fevereiro. Com desdobramentos nos estados. Por ser um instrumento novo, tudo exige paciência e sapiência. A luta tem como foco central a busca de consolidar um núcleo de governança capaz de tirar o país das cordas. E avançar”, contou.

Diálogo

O comunista aposta no diálogo para resolver qualquer aresta entre os partidos pras bandas de cá. “Por aqui certamente teremos muitas conversas num desdobramento imediato, a tomada final da decisão central. Toda construção exige esforço, amplitude e muito diálogo. Assim será. A boa nova é que a federação poderá se constituir num novo movimento do campo popular e democrático capaz de se reposicionar como polo verdadeiramente viável de disputa pelo poder local”, concluiu.