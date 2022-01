Bebê de um ano é baleado na cabeça após criminosos invadirem casa de família

Os invasores ainda tentaram forçar a porta para entrar no quarto, mas o adolescente deu uma facada no braço de um deles. Os suspeitos fugiram e o bebê foi levado para UPA, sendo na sequência encaminhado para o Hospital de Ariquemes .

“A criança chegou conduzida pelo Samu. Foram feitas todas as manobras, todos os procedimentos, inclusive a intubação da criança. Após isso, como a lesão foi no crânio e a bala ficou alojada, entramos em contato com o Hospital João Paulo II, em Porto Velho, pois no hospital em Ariquemes não temos neurocirurgião. Após estabilizarmos o bebê, ele foi transferido para a capital”, disse Tiago Lima.