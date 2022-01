Casa de strip no AC, concurso da Sesacre, morte de ex-mister e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

VÍDEO: Casa de strip tease é inaugurada no interior do Acre; dançarinos nus interagem com o público

Ganhou repercussão nas redes sociais, nesta última semana, a inauguração de uma casa de strip tease em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Jovem que saiu do AC para passar réveillon no RJ é vítima de arrastão: “Levei duas facadas”

"'2022 vai ser meu ano'. Primeiro minuto: duas facadas no arrastão de Copacabana". Assim escreveu o estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre (Ufac), Kenny Melo, de 23 anos, em um vídeo postado na plataforma TikTok. Ele foi uma das vítimas de um arrastão que ocorreu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a queima de fogos no réveillon. Na ocasião, o jovem levou duas facadas, sendo uma nas costas e outra no peito.

TERÇA-FEIRA

Acre no BBB22, separações, Gusttavo Lima em RB e mais: Douglas Richer traz a retrô dos famosos do AC em 2021

O ano de 2021 foi agitado e cheio de assunto no mundo dos famosos e nossas celebridades acreanas. E teve de tudo: pérolas, fofocas, ciúmes, bordões, polêmicas, separações e, infelizmente, perdas de ícones da música e da teledramaturgia brasileira e internacional. Este colunista, com ajuda da equipe do ContilNet, listou os dez principais temas que pautaram o mundo das celebridades neste ano cheio de acontecimentos, para você se divertir, lamentar e até mesmo se emocionar.

Prefeitura de Rio Branco divulga calendário de pagamento dos servidores em 2022

O prefeito Tião Bocalom (PP) divulgou nesta terça-feira (4) o calendário de pagamento das remunerações dos servidores municipais de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Secretário revela ao ContilNet detalhes de concurso efetivo da Sesacre; previsão é de 1 mil vagas

Boa notícia para os concurseiros no Acre: nos próximos dias, o Governo do Estado vai lançar o edital para um grande concurso na área da Saúde. A informação foi repassada ao ContilNet pelo secretário de Planejamento e Gestão do Acre, coronel Ricardo Brandão. "Estamos trabalhando no levantamento de quantidade de vagas disponíveis em todos os municípios, mas será um grande concurso para uma área que precisa muito e que há tempos necessita desse certame", disse.

Gladson decide convocar mais uma parte do cadastro de reserva da Polícia Civil; veja quantidade

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (5), com exclusividade ao ContilNet, que vai convocar mais um grupo do cadastro de reserva da Polícia Civil.

QUINTA-FEIRA

Ex-mister Acre, Leandro Tavares morre vítima de câncer aos 26 anos

O cirurgião-dentista Leandro Adam Tavares, de 26 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6), vítima de câncer. O jovem foi eleito Mister Acre CNB no ano de 2018.

Jéssica Ingrede e Juh Vellegas lideram lista de favoritos ao BBB no AC; veja os mais votados!

Preste a iniciar na tela da Globo, a edição do Big Brother Brasil está prevista para ir ao ar no dia 17 de janeiro. O confinamento dos participantes deve se iniciar nesta quarta-feira (5). O que tudo indica, o Acre não terá nenhum participante nesta edição. Durante as 22 edições, apenas dois acreanos foram escolhidos para representar o estado, a atriz Gleici Damasceno e o biólogo Vanderson Brito.

SEXTA-FEIRA

Jovem de Sena com TDAH que passou em medicina na Ufac morre aos 23 anos, na UTI do PS

Morreu na madrugada desta sexta-feira (7), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o jovem senamadureirense Natan Vitorino Brasil, de 23 anos.

Oficial de justiça dispara contra polícia em Rio Branco; em seu quarto, foram encontradas várias marcas de tiro

Um oficial de justiça de 26 anos abriu fogo contra a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (6), no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.