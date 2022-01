Eliana abre o jogo sobre relação com os exs Huck e Roberto Justus

Eliana resolveu abrir o jogo sobre os seus antigos relacionamentos. Hoje casada com Adriano Ricco, ela relembrou do namoro com os apresentadores Luciano Huck e Roberto Justus e falou sobre como eles a ajudaram a evoluir. Com um novo reality na Netflix, ela ainda comentou sobre sua fama de “certinha”.

O papo aconteceu em uma entrevista ao portal O Globo e incluiu os ex-namorados. “Tudo o que vivi faz parte do que sou hoje. Tudo! Eu tenho carinho pela minha história, pelas pessoas que passaram pela minha vida. E está tudo certo!”, pontuou.