Ex-PSG detona Neymar por festas e dispara: ‘Envelhece, ganha peso sem parar e não tem estilo de vida adequado’

A passagem de Neymar pelo Brasil durante a pausa no calendário europeu para as festas de final de ano enfureceu Jérôme Rothen. O ex-jogador do Paris Saint-Germain não poupou o atacante de críticas por ter viajado ao Brasil em meio ao processo de recuperação de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, sofrida no fim de novembro.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube parisiense, o brasileiro segue o programa de reabilitação na América do Sul e deve retornar às atividades com todo o elenco do PSG em três semanas.

“Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos desde o início da temporada e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa? É menos eficiente. Envelhece, ganha peso sem parar, não tem um estilo de vida adequado. Quando passa dos 30 anos a recuperação não é como aos 25. Quando faz bobagem coloca tudo em risco”, disparou Rothen à RMC Sport, da França.

Acumulando problemas musculares em 2021, o brasileiro foi desfalque em quase metade dos jogos do Paris Saint-Germain no ano: atuou em 33 partidas das 61 disputadas no ano.

Quem também esteve na mira do ex-meio-campista foi Leonardo, que foi criticado por liberar Neymar para se ausentar da França durante o processo de recuperação.

“Isto é inaceitável por parte do clube e volto a culpar o diretor desportivo. É ele quem dá autorização ao Neymar para só se apresentar em 9 de janeiro e fazer tratamento no Brasil. Estamos onde? Isto é incrível. É o diretor desportivo de um dos maiores clubes da Europa e quer ganhar a Champions. Isto não acontece em outros campeonatos”.

“Nunca um dos principais jogadores faz tratamento em outro país. Isto não é normal porque quem sofre é a imagem do PSG. Através das bobagens do Neymar nas redes sociais, onde aparece jogando póquer, em festas. Agora vai fazer vídeos levantando pesos para dizer que está se preparando para retornar em fevereiro”.

Líder isolado do Campeonato Francês, com 46 pontos em 19 rodadas, o Paris Saint-Germain só volta a campo pela competição no próximo domingo (09), quando encara o Lyon.