Gladson Cameli lamenta morte de Nego Bau: “Que Deus possa consolar os corações”

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), lamentou em suas redes sociais a morte do acreano em situação de rua conhecido como Nego Bau, ocorrida na tarde deste sábado (15).

SAIBA MAIS: Morre Nego Bau após sofrer parada cardíaca no Pronto-Socorro de Rio Branco

“Com muita tristeza recebi a notícia da morte do Renan Almeida Souza, muito conhecido aqui no Acre como Nego Bau, ocorrida na tarde deste sábado, 15, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Nego Bau tinha 43 anos e foi vítima de uma parada cardíaca”, comentou o governador.

“Quero aqui manifestar meu pesar à toda família e aos amigos. Que neste momento de profunda dor, Deus possa consolar seus corações”, finalizou.