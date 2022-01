Governo realiza contratação de profissionais da saúde para tratamento da Covid no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou a contratação de 49 novos profissionais da área da saúde para auxiliar o estado durante a nova onda de Covid-19.

A contratação prevê a chegada de 25 técnicos de enfermagem; 12 enfermeiros; cinco médicos; três fisioterapeutas; um técnico de laboratório; e um biomédico.

De acordo com a Secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, a contratação é importante para reforçar as equipes de saúde em todo o estado.

“Foi necessário realizar contratações emergenciais para atender tanto as unidades do interior como as da capital, que sofreram baixas no quadro de funcionários devido ao avanço da pandemia. Também ampliamos o número de leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva [UTI-Covid] para atender a população”, destaca.

A unidade referência em Covid-19 no Acre continua sendo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), em Rio Branco. O Into recebeu um aumento no número de UTI-Covid para atender os acreanos que buscam a unidade para internação, totalizando 20 leitos desse tipo e 40 leitos de enfermaria.