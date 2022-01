Jojo Todynho e o noivo se casam neste sábado: “É amor mesmo”

A cantora Jojo Todynho e o noivo Lucas Souza se casam neste sábado (29/1). O casal anunciou o noivado inesperado no mês passado, após quatro meses de namoro. A funkeira contou que decidiu fazer a festa após pegar Covid-19.

“Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem”, disse Jojo nos Stories do Instagram.