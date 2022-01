Polícia procura por idoso suspeito de agredir protetoras de animais e esfaquear PRF aposentado

Um idoso suspeito de agredir duas protetoras de animais e de esfaquear um policial rodoviário federal aposentado, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná.

As duas protetoras foram agredidas no dia 24 de dezembro, quando foram até a chácara do idoso para checar uma denúncia de maus-tratos. O vídeo de desabafo de uma das vítimas repercutiu nas redes sociais.

Já o policial foi esfaqueado pelo suspeito no dia 29 de dezembro. Segundo a polícia, o PRF estava andando de bicicleta com a mulher por uma estrada. Eles pararam em um bar para beber água, e o idoso teria se desentendido com o policial aposentado.

O delegado Matheus Laiola disse que uma equipe da Delegacia de Meio Ambiente foi até Foz do Iguaçu para resgatar o cachorro do idoso e procurar pelo suspeito. Apesar disso, o homem não foi encontrado.

“Nós conseguimos tirar aquele animal da situação de maus-tratos e ele foi resgatado. O autor já foi identificado e vai responder pela prática de lesão corporal contra a protetora, por maus-tratos, e por tentativa de homicídio contra o policial rodoviário federal”, afirmou.

Protetoras agredidas

Duas protetoras de animais foram agredidas depois de receberem a denúncia de que o cachorro do idoso estava sendo mantido amarrado sem água limpa e sem comida, na chácara dele, na Vila Aparecidinha.

“Quando ele viu que não éramos uma visita e que tínhamos ido para levar uma orientação e chamar a atenção sobre a situação do animal, ficou muito furioso”, disse a protetora Loly Andrade.

A protetora disse que, no dia, o animal não seria recolhido e que o trabalho seria apenas de orientação, já que o cachorro não estava debilitado.

Depois da agressão, as protetoras voltaram à chácara junto com a Polícia Militar, mas o homem não foi mais encontrado. Um boletim de ocorrência foi feito.

Policial esfaqueado

O policial que foi esfaqueado estava andando de bicicleta com a esposa também na região de Aparecidinha.

Os dois pararam em um bar na região para beber água, e o idoso se desentendeu com o policial aposentado, conforme a polícia.

Em seguida, o idoso saiu do bar, foi até o veículo dele e pegou uma faca. Ele voltou ao local e deferiu um golpe de faca no peito do policial. Após o crime, ele fugiu, segundo a polícia.

O policial foi socorrido e não corre risco de morte.